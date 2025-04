Claro tv+ libera episódios de sucessos do Apple TV+ por tempo limitado

Usuários do Claro tv+, plataforma da operadora que agrega conteúdos e serviços de streaming, podem aproveitar a oportunidade de ter uma prévia de conteúdos exclusivos do Apple TV+.

Isso porque, desde o dia 18 de abril e até 9 de maio, clientes da Claro podem aproveitar o sinal aberto para assistir aos quatro primeiros episódios das séries “See”, “For All Mankind” e “Monarch — Legado de Monstros” gratuitamente no Claro tv+.

Vale notar que, desde agosto do ano passado, o Apple TV+ vem incluso em todos os planos da Claro tv+. Além disso, o app do serviço também está disponível para a Apple TV.

Caso se interesse pelos conteúdos do Apple TV+ após conferir os episódios de degustação, é possível assinar o serviço de streaming da Maçã por esse site ou pelo canal 250 (no caso de clientes de TV).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

