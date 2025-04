Clássico da Bungie, jogo Myth ganha versão remasterizada após 15 anos

Uma das séries mais cultuadas da Bungie está de volta, graças ao trabalho apaixonado dos fãs. Depois de mais de 15 anos de desenvolvimento, foi lançado Myth: Twice Born Edition, um remaster completo e gratuito dos jogos clássicos da franquia Myth.

Publicidade

Lançados originalmente entre 1997 e 2001, Myth: The Fallen Lords e Myth II: Soulblighter foram marcados à época por apostar em combates táticos em tempo real, sem construção de base ou coleta de recursos. Agora, com a nova edição, os jogos ganharam novos visuais, mantendo o espírito original.

O projeto foi tocado pelo grupo Project Magma, uma comunidade de fãs que começou criando mapas para os jogos e acabou virando uma verdadeira equipe de desenvolvimento.

Com a versão Twice Born Edition, eles remasterizaram todos os gráficos, com sprites (isto é, imagens bidimensionais) redesenhados, texturas em alta definição e até elementos criados do zero no mesmo estilo visual da época.

Apesar de não ser um projeto oficial (os direitos da franquia estão nas mãos da Take 2), o remaster teve apoio de alguns desenvolvedores da Bungie que trabalharam nos jogos originais.

Publicidade

Inclusive, a arte da capa foi feita por Mark R. Bernal, artista da Bungie nos anos 1990. O plano inicial era lançar o jogo pela Nightdive Studios, mas a ideia acabou sendo engavetada — o que abriu caminho para o lançamento gratuito feito diretamente pela comunidade.

A boa notícia é que o remaster roda em praticamente qualquer Mac — dos modelos com Apple Silicon aos antigos PowerPC, embora as máquinas mais antigas não suportem os gráficos em HD. Para jogar, é necessário ter uma cópia de Myth II: Soulblighter, que ainda pode ser encontrada online.

Publicidade

Além dos visuais atualizados, a nova edição traz melhorias na jogabilidade, entre elas reflexos e sombras mais realistas, sistema de pausa e avanço rápido mesmo em partidas cooperativas, além de várias otimizações de interface e IA. É, sem dúvida, a forma mais completa (e bonita) de revisitar a série.

via AppleInsider