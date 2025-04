Hands-on com dummy do “iPhone 17 Air” reforça design ultrafino

O “iPhone 17 Air” (ou, quem sabe, “Slim”), suposto modelo ultrafino que a Apple poderá apresentar neste ano, já está chamando atenção antes mesmo do lançamento.

Publicidade

Um vídeo publicado no canal Unbox Therapy do YouTube deu um gostinho do que poderá vir por aí, mostrando modelos não-funcionais (os famosos dummies) do aparelho — e o destaque vai todo para a espessura impressionante do dispositivo.

De acordo com o vídeo, o “iPhone 17 Air/Slim” deverá mesmo ter apenas 5,5mm de espessura, o que o tornaria o iPhone mais fino da história. Para efeito de comparação, o “iPhone 17 Pro” deverá ter cerca de 8,7mm.

O criador do canal, Lewis Hilsenteger (ou simplesmente “Lew”), ficou visivelmente surpreso ao segurar o modelo e soltou: “Isso parece coisa do futuro.” Ele ainda comentou que, embora a diferença de espessura entre o Air e o Pro Max não seja o dobro, “parece que é”.

Publicidade

Apesar do visual moderno, Lew levantou uma dúvida: será que um aparelho tão fino poderá entortar com facilidade? A preocupação é válida — e traz à tona o famoso bendgate de 2014, quando o iPhone 6 Plus “dobrava” no bolso. Para evitar esse problema, a Apple poderá usar uma estrutura reforçada de titânio e alumínio no novo modelo.

Segundo os rumores, inicialmente, a Maçã planejava uma tela de 6,9 polegadas para o “iPhone 17 Air”, mas acabou reduzindo-a para 6,6″ a fim de diminuir o risco de flexibilidade.

Outra preocupação é a bateria. Com tão pouco espaço interno, como garantir boa autonomia? A solução deverá vir com a remoção de câmeras extras, uso do novo modem C1 e otimizações de software. A expectativa é que a duração da bateria fique parecida com a dos iPhones atuais.

Publicidade

Se tudo ocorrer conforme esperado, o “iPhone 17 Air” deverá ser lançado junto ao “iPhone 17”, “iPhone 17 Pro” e “iPhone 17 Pro Max” ainda este ano. Se depender das primeiras impressões, portanto, ele tem tudo para ser o queridinho da nova linha.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.