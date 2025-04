Insta360 lança câmera X5 com lentes substituíveis, sensor melhorado e mais

A sucessora da câmera X4, da Insta360, foi oficialmente anunciada hoje. Trata-se do modelo X5, o qual apresenta um design revisado e destaques para as lentes substituíveis, uma bateria maior e um sensor de câmera aprimorado.

Publicidade

Além das lentes substituíveis feitas de um “novo vidro ultrarresistente”, a Insta360 também atualizou a X5 com sensores maiores de 1/1,28 polegada, melhorando o seu desempenho em condições de pouca luz.

Assim como a X4, a capacidade de vídeo da X5 atinge o máximo de 30 frames per second (fps) em gravações 8K, mesmo usando o novo modo PureVideo para baixa luminosidade. A taxa de quadros salta para 60fps com a resolução reduzida para 5,7K e pode chegar a 120fps para capturar vídeos em câmera lenta com a resolução definida para 4K. Isso é um pequeno avanço em relação à X4, que atingia no máximo 100fps em filmagens 4K. As fotos ainda são capturadas a 72 megapixels.

Para aprimorar ainda mais as gravações em locais escuros, há um novo modo PureVideo que utiliza “redução avançada de ruído por IA e otimização de faixa dinâmica” para “proporcionar imagens nítidas e vibrantes em condições de pouca luz”.

A autonomia foi melhorada graças a uma bateria um pouco maior de 2.400mAh, fornecendo até 88 minutos de uso. Reduzir a resolução para 5K/30fps estende o tempo de gravação para até 135 minutos, ou para até 185 minutos a 5K/24fps. O componente também é removível, para que você possa trocá-lo.

Publicidade

Para facilitar o compartilhamento de vídeos nas redes sociais sem processamento ou edição, a X5 possui uma outra nova funcionalidade chamada InstaFrame, que captura dois vídeos simultaneamente: um é um vídeo plano que segue uma direção constante e mantém seu rosto enquadrado o tempo todo, enquanto o outro é um clipe completo de 360º ​​que registra tudo o que acontece ao seu redor.

A resistência à água foi aprimorada para uma classificação IP68, permitindo que a X5 seja usada debaixo d’água a até 15 metros de profundidade sem a necessidade de uma caixa de mergulho adicional.

Publicidade

Ao iniciar a gravação em situações nas quais você não consegue alcançar o botão da X5 e o barulho é muito forte para que os comandos de voz funcionem de, o novo Twist to Shoot permite que você gire o bastão de selfie para frente e para trás para começar a capturar.

A Insta360 X5 já está disponível na loja online da empresa, na Amazon e em outros varejistas. O preço começa em US$550 para a versão padrão, que inclui acessórios básicos como cabo de carregamento e bolsa, enquanto o pacote de itens essenciais (que inclui uma bateria extra, um bastão de selfie extensível de 114cm, protetores de lente, tampas de lente e um estojo de transporte) sai por US$660.

Um kit de lente de reposição custa US$30, enquanto as baterias adicionais custam US$45 cada.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.