MacWhisper, app de transcrição de áudio por IA, chega ao iOS e iPadOS

O MacWhisper, app de conversão de áudio para texto por meio de inteligência artificial já conhecido por diversos usuários de Mac, acaba de ganhar uma versão para iPhone e iPad.

Ele utiliza o modelo local Whisper, da OpenAI, como ferramenta de transcrição de áudio, e está disponível na App Store para iOS e iPadOS sob o nome de Whisper Transcription. A mudança ocorreu para evitar confusões e problemas com a Apple pela nomenclatura dos Macs, já que agora o app é universal para outros dispositivos.

Mesmo que a sua versão inicial para iOS e iPadOS seja mais simplificada, o princípio do Whisper Transcription é o mesmo do app para macOS. É possível utilizar gravações de áudio disponíveis no seu iPhone ou iPad (como arquivos, gravações de voz e áudios do WhatsApp ou iMessage) ou gravar áudio diretamente do microfone do app, para que a transcrição seja feita imediatamente, de forma gratuita.

É possível utilizar ainda modelos de IA da nuvem — que fazem o serviço de transcrição de forma mais rápida e podem resumir ou conversar — por meio de uma assinatura paga que cobre os custos do servidor, e também pode ser usufruída pelo app no Mac.

O app utiliza IA para transcrever o áudio em texto, resumir a transcrição e ainda dividi-la em partes para facilitar sua interpretação. Ele também conta com um chat, a partir do qual é possível solicitar mais comandos para trabalhar com o texto transcrito de diferentes formas.

Apesar de ainda estar em sua versão inicial, a equipe do software já planeja adicionar diversos recursos no futuro para aprimorar a experiência do app para iPhone e iPad, como um teclado para ditar palavras, suporte a atalhos, gravação mais rápida, novos opções de modelos locais e a opção de adicionar a sua própria chave API para utilizar gratuitamente os recursos de IA.

O download do Whisper Transcription é gratuito, mas os recursos da sua versão de assinatura básica e sem custos adicionais são limitados à transcrição com modelos locais, que por enquanto está disponível apenas para os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e iPhones 16 — mas deverá chegar às gerações mais antigas em breve.

Para utilizar a transcrição online (que pode ser feita em qualquer dispositivo com arquivos de até 25MB) e outros recursos de IA, é necessário assinar a versão Pro, que custa R$40 por semana, R$150 por mês ou R$250 por ano. O app requer o iOS/iPadOS 17 ou posterior.

via 9to5Mac