Meta lança Edits, app que rivaliza com o CapCut na criação e edição de vídeos

A Meta acaba de lançar o Edits, seu novo app independente que simplifica a criação e edição de vídeos e funciona de forma semelhante ao CapCut, da ByteDance (dona do TikTok).

Ele oferece recursos antes não disponíveis diretamente no Instagram, como recorte de temas, tela verde, criação de animações com IA, modelos e templates de vídeos e busca de conteúdos em alta. Segundo a empresa, ele está disponível globalmente para iOS e Android.

O Edits possui diversas ferramentas de gerenciamento de conteúdo projetadas para criadores, como notas para ideias de novos vídeos, inspirações de áudios em alta, recursos de organização e detalhes sobre o desempenho dos seus vídeos — tudo em um só lugar.

Apesar de seus recursos tradicionais de edição de vídeo, como cortes, filtros, efeitos de som e voz, criação de texto e legendas se assemelharem muito aos do CapCut, segundo o chefe do Instagram, Adam Mosseri, o app será mais voltado para os criadores de conteúdo do que para o público casual.

Say hi to Edits 👋 — a new app that makes it easier to make fun videos to share on Instagram 🎥✨



Try it now: https://t.co/mc5pwsvIqx pic.twitter.com/qgTIooQ5cN — Instagram (@instagram) April 22, 2025 Diga olá para o Edits 👋 — um novo app que facilita criar vídeos divertidos para compartilhar no Instagram 🎥 ✨



Experimente agora: creators.instagram.com/edits

Ao finalizar a criação do seu vídeo, é possível compartilhá-lo no Instagram ou no Facebook diretamente pelo app, ou exportá-lo para publicar em outras plataformas, como o YouTube Shorts ou até mesmo o TikTok. Ao contrário do concorrente, o Edits permite a exportação dos vídeos criados sem marca d’água.

Além disso, a Meta já está divulgando alguns recursos que virão em versões futuras do app, incluindo quadros-chave, mais recursos de edição de IA e a capacidade de colaborar em vídeos com outros usuários, bem como novas fontes, animações de texto, transições, efeitos de voz, filtros, efeitos sonoros e opções de música.

Por enquanto, todos os seus recursos estão disponíveis gratuitamente na versão de lançamento, mas de acordo com Mosseri, versões futuras poderão incluir recursos pagos.

Vale lembrar que o app foi anunciado no período em que o TikTok e o CapCut estavam fora do ar nos Estados Unidos — reforçando a rivalidade entre as plataformas — e chegou a ter sua data de lançamento adiada.

Em suma, o Edits apresenta um processo de criação mais flexível e dinâmico, com um gerenciamento de projetos simplificado, captura de vídeo mais longa,e insights práticos para melhorar seus conteúdos, além das ferramentas avançadas de edição que já estavam disponíveis no CapCut. Ele pode ser adquirido de forma gratuita na App Store para dispositivos com o iOS 15.1 ou superior, bem como com o macOS Monterey 12 ou mais recente.