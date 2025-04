Novo chefe da Siri promove dança das cadeiras dentro da Apple, segundo reportagem

Tendo herdado de John Giannandrea (chefe de IA) a tarefa de cuidar do desenvolvimento da nova Siri, o executivo da Apple responsável pelo Vision Pro, Mike Rockwell, já começou a mexer seus pauzinhos dentro da empresa.

De acordo com informações da Bloomberg, Rockwell nomeou recentemente Ranjit Desai para ser o responsável por boa parte da engenharia da Siri, sob a justificativa de que a experiência do executivo com “sistemas de alta performance e baixa latência” ajudaria e levar a assistente virtual da Maçã para um “novo patamar”.

Além de Desai, o novo manda-chuva também escalou o executivo sênior de software do Vision Pro, Olivier Gutknecht, para cuidar da experiência de usuário da Siri, bem como a dupla de gerentes de engenharia de software Nate Begeman e Tom Duffy — conhecida, entre outros projetos, por ter trabalhado em alguns dos principais elementos de software do iPhone — para tocar o desenvolvimento da sua arquitetura base.

O ex-Tesla Stuart Bowers, que comandou a equipe de dados, treinamento e avaliação da Maçã, por sua vez, foi encarregado de trabalhar na capacidade da Siri de descobrir como responder a um usuário, enquanto David Winarsky, líder de longa data da Siri, será o responsável por reger um novo grupo especializado nos componentes da assistente virtual relacionados à voz e à fala.

Ainda segundo as informações, todos os times de engenheiros do Vision Pro que eram liderados por esses nomes responderão agora a Geoff Stahl, que ajudava Rockwell a gerenciar a engenharia de software da linha Vision. Outros executivos ligados ao headset de realidade mista da Apple manterão suas posições atuais — o que inclui Rockwell, que cuidará agora tanto do Vision Pro quanto da Siri.

A escolha do alto escalão da Apple por Rockwell, como explicado anteriormente, tem a ver com o prestígio obtido pelo executivo com o Vision Pro. Embora o dispositivo em si não tenha sido exatamente um sucesso comercial, o entendimento dentro do Apple Park é de que o executivo “demonstrou capacidade de assumir grandes projetos e persuadir a alta liderança a investir pesado”, além de ter entregado um sistema operacional e um produto considerados fortes do ponto de vista tecnológico.

Vejamos, agora, se essas mudanças serão suficientes para reverter toda a situação — que um executivo da própria Apple, vale lembrar, chamou de “vergonhosa”.