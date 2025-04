Promoções na App Store: Navigate to Photo, Nanuleu, Flowing ~ Meditation in Nature e mais!

Nesta terça-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Navigate to Photo, como o nome indica, é uma forma bem interessante de navegar até os locais onde as suas fotos foram originalmente tiradas.

Escolha até cinco imagens no aplicativo Fotos (Photos), toque no botão de compartilhar e selecione o app. Se você deseja voltar a um dos locais onde a sua foto foi tirada — mas não se recorda exatamente como chegar lá —, é só usar o Navigate to Photo!

Os controles podem ser por gestos ou com setas direcionais. Está preparado? Boa exploração! 🗺️

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$185 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Um clássico dos jogos de luta.

Jogo de ação.

Jogo de cartas.

Aplicativos

Utilitário de meditação.

Utilitário para medições em mapas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀