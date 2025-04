Testes de produção do “iPhone 17e” estariam próximos de iniciar, diz leaker

Embora inicialmente se cogitasse que a Apple poderia pular o “iPhone 17e” e lançar a nova geração de seu mais novo iPhone de baixo custo apenas em 2027, tudo indica que um novo modelo sairá já no ano que vem — uma mudança de estratégia da empresa em relação à encampada com a extinta linha SE.

De acordo com informações do leaker conhecido como Fixed Focus Digital em publicação no Weibo, a Maçã já estaria perto, inclusive, de iniciar a fase de testes de produção do novo aparelho — o que combinaria com um cronograma de lançamento do novo iPhone para o primeiro semestre do ano que vem.

O lançamento anual da mais nova linha faz muito sentido, uma vez que ela acompanha diretamente a numeração da geração principal mais recente no momento de seu lançamento — algo que não acontecia com o iPhone SE, uma vez que a linha possuía uma numeração geracional própria.

Estar preparando uma nova geração do novo iPhone para o ano que vem faz mais sentido ainda caso observemos os dados positivos de vendas do iPhone 16e em relação ao iPhone SE. O aparelho é considerado um dos principais responsável por fazer a Apple superar rivais no início deste ano.

O design mais atualizado do aparelho — que nem de longe lembra os modelos mais antigos, com Touch ID, certamente ajudaram a posicionar melhor o aparelho no cenário atual, atraindo usuários que não necessitam de todos os recursos presentes nos modelos mais avançados.

via MacRumors