Veja como é o Windows 11 ARM rodando em um iPad Air (M2)

Enquanto a Apple continua limitando o sistema operacional dos iPads a uma espécie de iOS levemente modificado (algo que poderá mudar neste ano), na Europa já é possível rodar de forma fácil até mesmo o Windows nos tablets da Maçã.

O canal do YouTube NTDev publicou recentemente um vídeo com um iPad Air (M2) rodando a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft (o Windows 11 ARM), graças ao app de emulação UTM.

Isso é possível agora graças à mais recente atualização da AltStore PAL, loja de aplicativos alternativa à App Store disponível para usuários nos países que fazem parte da União Europeia.

A loja, vale recordar, recebeu a AltStore Classic e passou a permitir a execução de apps que exigem compilação JIT (Just-in-Time) em segundo plano — algo necessário para a execução do Windows 11 em emuladores como o UTM.

Para tornar possível essa façanha, no entanto, foi usada uma versão do sistema da Microsoft sem bloatware e com menos requisitos em relação à versão padrão (como menos RAM e armazenamento).

Para repetir o feito, basta baixar o UTM com JIT pela AltStore Classic, usar o StikDebug (outra novidade da AltStore PAL) para habilitar o JIT no background e montar o sistema desejado no emulador.

Embora esteja longe de ser uma perfeição em termos de performance, essa possibilidade pode quebrar o galho de quem precisa eventualmente do Windows e não tem um computador por perto.

