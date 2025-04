Whisky, app que permite rodar jogos do Windows no macOS, é encerrado

O desenvolvedor Isaac Marovitz, responsável pelo aplicativo Whisky (que permite rodar gratuitamente jogos e apps desenvolvidos para Windows no macOS), anunciou recentemente que o software não será mais atualizado.

Em publicação no site de documentação oficial do Whisky, ele justificou a decisão citando a dificuldade para conciliar o desenvolvimento do app com os estudos, bem como a possibilidade de o software prejudicar o Wine para macOS.

O Wine é a biblioteca usada para traduzir as APIs do Windows e permitir o funcionamento dos apps desenvolvidos para o sistema em outros SOs — tecnologia usada pelo Whisky para permitir a execução dos games.

Como o Whisky pouco contribui com o Wine, Marovitz acredita que fornecer um app gratuitamente acaba sendo uma injustiça com a CodeWeavers (dona do CrossOver), a qual ele vê como a responsável pela presença do Wine no macOS.

Este não é um comércio justo, e continuar esse relacionamento parasitário pode facilmente prejudicar a lucratividade contínua da CrossOver e a existência do Wine no Mac como um todo.

Afirmando não ter nenhum acordo com a CodeWeavers, Marovitz sugere aos usuários do Whisky a aquisição do CrossOver, que funciona sob um modelo de compra única — geralmente mais atrativo que o de assinaturas.

via Ars Technica