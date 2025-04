Apple TV+ garante direitos da comédia natalina “Foster The Snowman”

Segundo o Deadline, o Apple Studios conquistou os direitos do filme natalino “Foster The Snowman” por US$1,6 milhão, podendo chegar a US$3 milhões, após uma disputa acirrada entre as principais plataformas de streaming, como Netflix e Amazon.

Criado por Peter Huyck e Jono Matt, o filme mistura o coração de “A Felicidade Não Se Compra” (“It’s a Wonderful Life”), o humor de “Um Duende em Nova York” (“Elf”) e um protagonista fofo no estilo “Aventuras de Paddington” (“Paddington”).

A história acompanha um casal sem filhos que, de forma acelerada, vive todas as etapas da paternidade ao adotar um boneco de neve mágico, cuja vida dura apenas 72 horas.

O sucesso da proposta foi garantido, em grande parte, pelas conexões já estabelecidas entre os criadores e a Maçã. Huyck é produtor executivo de “The Studio”, do Apple TV+, e o produtor Kevin Walsh, que está à frente do projeto, e tem um contrato de exclusividade com a empresa.

Walsh vai produzir o filme ao lado de Melvin Mar e Jake Kasdan, enquanto Huyck, Matt e Liz Lippman serão os produtores executivos.

Embora a proposta tenha sido feita fora do período natalino, ela foi bem recebida. Os roteiristas apresentaram o projeto a 12 estúdios em quatro dias, tendo a Apple se destacado após garantir que lançará o filme no cinema, um atrativo para os criadores.

Eles esperam que “Foster The Snowman” se torne um clássico das festas de fim de ano, ao lado de filmes como “Esqueceram de Mim” (“Home Alone”) e “Elf”. A produção será acelerada, com a estreia prevista para o Natal de 2026.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

