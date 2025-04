Como exportar seus contatos usando o Numbers no Mac

Se você quer ou precisa exportar os seus contatos do aplicativo Contatos (Contacts) do macOS para outro local, uma dica bem simples possibilita fazer esse procedimento em conjunto com o Numbers.

Assim, você pode fazer isso para tipos de arquivos adicionais. Assim, eles poderão ser exportados para arquivos Excel, CSV, TSV ou Numbers ‘09.

A Apple lembra, porém, que caso haja notas e fotos de contato ou você tenha tornado o seu cartão privado, os campos que você optou por não compartilhar serão incluídos ao exportar o cartão usando o Numbers.

Veja como proceder! 📒

Com o app Contatos aberto no Mac, selecione um ou mais nomes; Abra o Numbers; Crie uma planilha nova ou uma já existente; Arraste os contatos selecionados para a planilha;