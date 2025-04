iRobot apresenta Roomba Max 705, com sucção 180x mais forte

A iRobot anunciou hoje o lançamento do Roomba Max 705 Vac Robot + AutoEmpty Dock, o robô mais potente da empresa até hoje.

Pensado para casas com pets e rotinas agitadas, o novo modelo combina alto desempenho com praticidade: são até 180 vezes mais poder de sucção em relação à linha Roomba 600, além de uma base que esvazia automaticamente o compartimento de sujeira.

Esse é o nono lançamento da iRobot só em 2025 — um recorde para a empresa, que busca se reerguer financeiramente após o fim das negociações de venda para a Amazon.

O Roomba Max 705 se destaca pelo motor potente de 13.000Pa, escovas de borracha duplas que evitam emaranhados, e sensores inteligentes que detectam e contornam obstáculos, como fios e brinquedos espalhados pelo chão.

Quem tem pet vai gostar especialmente da volta das escovas de borracha duplas, que ficaram de fora de alguns modelos mais recentes da marca, mas sempre foram muito elogiadas por quem precisa lidar com pelos no dia a dia.

A tecnologia Carpet Boost ajusta a potência automaticamente em tapetes, garantindo uma limpeza mais eficiente, enquanto o sistema de navegação com IA e LiDAR mapeia a casa com precisão — mesmo no escuro.

A base AutoEmpty, que acompanha o produto, dá ainda mais autonomia: ela armazena a sujeira coletada por até 75 dias, reduzindo a necessidade de esvaziamento manual. O robô pode ser ativado pelo botão no próprio aparelho, pelo app Roomba Home ou por comandos de voz via Alexa, Google Assistente ou Siri.

Compatível com casas inteligentes, o Max 705 será certificado pelo padrão Matter e vai funcionar com o app Casa (Home) ainda este ano.

Ele chega ao mercado nas cores preta ou branca, com preço sugerido de US$900 nos Estados Unidos e €700 em alguns países da Europa. As vendas começarão no dia 11 de maio no site oficial da iRobot e em varejistas online selecionados.

via The Verge