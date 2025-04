Meta expande implementação de anúncios no Threads mundialmente

Depois de passar por fase de testes nos Estados Unidos e no Japão, a Meta anunciou hoje a expansão dos anúncios no Threads para anunciantes globais em todo o mundo, permitindo que anunciantes qualificados direcionem suas publicidades ao público estratégico de mais de 320 milhões de usuários ativos.

Publicidade

De acordo com Adam Mosseri, chefão do Instagram/Threads, o objetivo é que os anúncios melhorem a experiência geral do público — comentário que não foi bem recebido pelos usuários. Segundo ele, a plataforma está monitorando a nova função e continuará dando atenção aos feedbacks.

As pessoas utilizam os aplicativos da Meta por causa de uma experiência personalizada que as ajude a descobrir empresas e conteúdos que amam — e os anúncios são uma parte essencial para possibilitar isso.

Os anúncios serão exibidos inicialmente em mercados selecionados (mais de 30 países), com implementação em novos lugares ao longo do tempo. Eles aparecerão por padrão no feed do Threads de todos os usuários para as novas campanhas publicitárias que utilizarem o Meta Advantage+ e serão identificáveis pelo já conhecido rótulo “Patrocinado” em cinza ao lado do nome de usuário da conta.

A Meta também testará filtros de inventário nos anúncios do Threads, que oferecem controles de posicionamento para o anunciante em relação ao local e para qual público seus anúncios serão exibidos. Os anúncios podem ter inventário expandido, moderado ou limitado de acordo com a sensibilidade do seu conteúdo, o que afeta também o seu alcance e seus custos.

A mudança simboliza a aposta na plataforma como monetizável e como mercado rentável para que os anunciantes divulguem seus produtos e serviços aos diversos usuários, competindo diretamente com o X (ex-Twitter) — embora muitos, é claro, não gostem dessa experiência.