Podcast original da Apple sobre Charles Ponzi estreará em 23 de junho

O Apple TV+ anunciou “Easy Money: The Charles Ponzi Story”, um novo podcast original que conta a história de Charles Ponzi, imigrante italiano conhecido por ter elaborado a maior fraude do século XX.

Publicidade

Apresentado pela jornalista Maya Lau, o podcast de oito episódios explora a ascensão e a queda do homem por trás de um dos golpes mais icônicos de todos os tempos — que se tornou um dos golpistas mais infames da história e remodelou o mundo das finanças.

O comediante, ator e apresentador Sebastian Maniscalco dublará Ponzi.

Charles Ponzi era um personagem extraordinário — ele não era apenas um golpista; ele era o golpista. Assumir o papel dele e dar vida a essa história inacreditável foi uma jornada alucinante. “Easy Money: The Charles Ponzi Story” é um olhar fascinante sobre o homem que escreveu o manual para golpes modernos — uma aula magistral de charme, enganação e o preço de acreditar em algo bom demais para ser verdade. —Sebastian Maniscalco, dublador de Charles Ponzi.

“Easy Money: The Charles Ponzi Story” tem produção executiva de Will Malnati e Maniscalco. A série marca a segunda colaboração entre o Apple TV+ e a AT WILL MEDIA, após o lançamento do podcast original “Wild Things: Siegfried & Roy”.

Publicidade

Assinantes do Apple TV+ poderão conectar sua assinatura ao Apple Podcasts e acessar todos os oito episódios no dia 23 de junho. Já não assinantes poderão acessar os dois primeiros episódios na referida data e conferir, semanalmente, os episódios restantes (até 4 de agosto).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.