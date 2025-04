UE multa a Apple em €500 milhões por não conformidade com a DMA

A Comissão Europeia impôs uma multa de €500 milhões (mais de R$3 bilhões) à Apple por considerar que a empresa violou a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) — embora também tenha anunciado o fim de uma investigação importante contra a empresa.

Começando pela multa, a Comissão destaca que a DMA prevê que desenvolvedores que distribuem apps pela App Store possam informar seus clientes gratuitamente sobre ofertas alternativas fora da loja e direcioná-los para elas — obrigação não cumprida pela Maçã.

O órgão também citou que a Apple descumpriu preliminarmente a obrigatoriedade de permitir a distribuição de apps no iOS por meios alternativos à App Store — tanto por lojas de terceiros quanto pela web — graças a restrições impostas pela empresa para dificultar esse processo.

Como observou a Comissão, a Apple exige a adesão a termos comerciais que incluem a Core Technology Fee (CTF) e também impôs requisitos de elegibilidade “excessivamente rigorosos” — o que dificultou a capacidade de desenvolvedores de distribuir seus apps em canais alternativos.

“Finalmente, a Apple torna excessivamente oneroso e confuso para os usuários finais instalar aplicativos ao usar esses canais alternativos de distribuição de aplicativos”, comentou também o órgão, se referindo aos muitos avisos e passos de instalação necessários desses apps.

A Comissão, que argumenta que a multa imposta considera a gravidade e a duração da não conformidade, ordenou que a Apple remova essas restrições técnicas e comerciais e que se abstenha de “perpetuar a conduta de não conformidade no futuro” em seus sistemas.

De acordo com a Bloomberg, a Maçã afirmou estar sendo discriminada e forçada a doar sua tecnologia gratuitamente para concorrentes. A empresa afirmou que recorrerá da decisão, mas a UE deu 60 dias para que ela cumpra suas determinações, sob pena de sofrer multas recorrentes.

A notícia boa para a Maçã é que a Comissão Europeia decidiu encerrar sua investigação sobre a conformidade da empresa às regras relacionadas à escolha dos usuários sobre aplicativos padrão, à desinstalação de apps nativos ou à escolha de navegadores nos sistemas.

Este encerramento segue um diálogo construtivo entre a Comissão e a Apple. Como resultado, a Apple mudou sua tela de escolha do navegador, simplificando a experiência do usuário de selecionar e configurar um novo navegador padrão no iPhone.