WhatsApp agora remove mensagens apagadas também de respostas; atalho para pular entre canais não lidos começa a ser testado

E cá estamos nós com mais uma leva de novidades do WhatsApp no iOS. Desta vez, o mensageiro está trabalhando em recursos que buscam aprimorar a privacidade do seu app bem como facilitar a tarefa de se manter em dia com as mensagens recebidas.

Vamos conferi-los com detalhes?

Mensagens apagadas em respostas

A primeira novidade da vez é, na verdade, uma expansão de um recurso já existente. Há muito tempo, usuários têm a opção de apagar mensagens no WhatsApp, seja em conversas privadas ou em grupo. No entanto, o seu conteúdo se mantinha visível em menções posteriores, o que minava a utilidade dessa opção (caso alguém tivesse respondido a mensagem apagada em questão, é claro).

Como é possível notar na imagem acima, no entanto, o mensageiro da Meta tratou de mudar essa situação. Na versão 25.12.73 do app, disponível na App Store, a mensagem apagada agora é removida também de todas as menções posteriores, garantindo que ninguém mais possa realmente vê-la.

Muitíssimo bem-vinda, essa mudança torna o recurso de exclusão de mensagens mais poderoso, eliminando uma brecha importante no seu funcionamento que poderia resultar no vazamento de informações sensíveis.

Channel scrolling

Partindo agora para a versão 25.12.10.72 (beta) do WhatsApp para iOS, disponível no TestFlight, temos um recurso inédito que certamente ajudará usuários na hora de se manter em dia com as mensagens recebidas em canais.

Como ilustrado nas capturas de tela acima, agora, ao passar por todas as mensagens não lidas de um canal, o usuário será recebido com um novo atalho na porção inferior da tela que, quando tocado, o levará para o próximo canal com conteúdo ainda não visualizado.

Com essa adição, fica muito mais rápido dar aquela “zapeada” pelos seus canais, uma vez que você não precisa mais navegar manualmente pela lista de canais com mensagens não lidas. Assim, é possível passar por todo o conteúdo novo em uma tacada só.

Disponível por enquanto apenas para alguns testadores do WhatsApp, esse atalho aparece apenas se você é efetivamente membro do canal em exibição.

Curtiram as novidades?

via WABetaInfo [1, 2]