Após a Siri, Apple retira time de robótica do comando de John Giannandrea

A Apple está prestes a fazer mais uma mudança importante na sua estrutura interna. Segundo a Bloomberg, a equipe de robótica da empresa — até então sob o comando do chefe de inteligência artificial John Giannandrea — será transferida para o setor de hardware, liderado por John Ternus.

Prevista para acontecer ainda neste mês, a mudança faz parte dos esforços da Maçã para reorganizar suas prioridades na área de IA. Essa, vale lembrar, é a segunda grande responsabilidade retirada de Giannandrea em poucas semanas.

No mês passado, ele já havia perdido o controle sobre a Siri, que passou para as mãos de Mike Rockwell — o mesmo executivo que liderou o desenvolvimento do Vision Pro. Como de costume, a Apple não comentou oficialmente a mudança.

A equipe de robótica é liderada por Kevin Lynch, que já esteve à frente do software do Apple Watch e também do finado “Project Titan”. Segundo rumores, o grupo trabalha em projetos discretos, como os supostos “HomePad” e um robô doméstico inteligente.

Com o mercado esquentando e gigantes como Tesla e Meta investindo pesado em robótica, a Maçã tenta se posicionar melhor depois de tropeços no lançamento da Apple Intelligence, na corrida dos carros autônomos e até no mercado de casas inteligentes.

A realocação da equipe de robótica para o setor de hardware não é só uma troca de endereço. Ela coloca sob o comando de Ternus áreas que geralmente ficavam fora da engenharia de hardware, como times que desenvolvem sistemas e algoritmos de IA. Isso indica uma tentativa de integrar mais os esforços de hardware e software — e acelerar os resultados.

Para Giannandrea, ex-executivo do Google contratado em 2018 para liderar a estratégia de IA da Apple, a decisão representa mais um baque. Desde o início do ano, ele já perdeu centenas de engenheiros, que passaram a responder diretamente a Ternus, Rockwell e Craig Federighi, chefe de software da empresa.

Internamente, há críticas de que sua equipe tem avançado devagar demais e sofrido com atrasos importantes, principalmente no desenvolvimento de novos recursos da Siri.

Apesar das mudanças, Giannandrea continua à frente do desenvolvimento dos modelos de IA que deverão alimentar os próximos lançamentos da Apple. Mesmo assim, a movimentação reforça rumores de que a empresa estaria se preparando para uma nova fase, talvez até sem ele no comando da área.

O futuro da IA na Apple ainda está sendo desenhado, mas o recado é claro: a empresa quer se mover mais rápido e não pretende perder mais terreno para rivais como o Google, a OpenAI e outros concorrentes que estão ditando o ritmo da inovação.