★ AstroPay: conta global com rendimento em dólar de 6% ao ano!

Hoje em dia, com tudo cada vez mais globalizado, é normal lidarmos com dinheiro em outras moedas. Seja para fazer uma compra em um site internacional, planejar e fazer pagamentos em uma viagem ou até receber um dinheiro do exterior, sempre tem aqueles obstáculos: taxas altas, conversão ruim, burocracia…

Pensando nisso, a AstroPay surgiu como uma alternativa prática e econômica. É uma conta digital global, fácil de usar, grátis e cheia de benefícios — e, para quem acompanha o MacMagazine, tem ainda uma oferta exclusiva que vale a pena conferir.

Adeus às taxas exageradas

Um dos principais diferenciais da AstroPay está nas taxas bem mais baixas do que as praticadas por cartões tradicionais.

Só para ter uma ideia, o IOF (imposto sobre operações financeiras) nas compras internacionais feitas com o cartão da AstroPay é de apenas 0,38% — bem menor do que o taxa cobrada por muitos cartões de crédito.

Além disso, a taxa de conversão entre moedas (o famoso spread) é de 1,5%. Isso significa que, ao trocar reais por dólares, euros ou outras moedas (são mais de dez disponíveis), o câmbio é bem mais justo. E o melhor: a conta e o cartão são gratuitos, sem cobrança escondida.

Seu dinheiro pode render todos os dias, em reais ou em dólares!

Um enorme diferencial em comparação a outras contas globais é a possibilidade de fazer o seu saldo render automaticamente, tanto em reais quanto em dólares.

Está pensando em viajar? Comprar aquele produto Apple no exterior? Ao enviar dinheiro para a sua conta em dólares e deixar o saldo lá, parado, ele pode render 6% ao ano — sem precisar fazer nada além de ativar essa opção no app. E o dinheiro está ali, na conta, pronto para usar — rendendo todos os dias.

Já para o saldo em reais, a rentabilidade é de 115% do CDI, também com crédito diário e liquidez imediata. Ou seja, você pode usar ou sacar o valor a qualquer momento. Sobrou um dinheiro na conta? Ele continua lá, rendendo — uma alternativa simples e segura!

Um cartão para usar dentro e fora do país

A AstroPay foi pensada para ser uma conta completa. Além do cartão internacional/global, você também pode usar um cartão de crédito pré-pago local, ideal para compras no dia a dia feita em reais.

E tem mais: é possível ganhar cashback em serviços como iFood, Localiza, entre outros (os detalhes envolvendo cada um desses serviços você confere diretamente no app). O envio de dinheiro para a sua conta na AstroPay pode ser feito via Pix ou boleto, e as transferências entre contas AstroPay são gratuitas e instantâneas — inclusive entre países diferentes.

Ambos os cartões (global e local) são, é claro, compatíveis com o Apple Pay. E você ainda pode solicitar um cartão físico no caso do pré-pago (nacional).

Oferta especial para os leitores do MacMagazine: 10% de cashback na primeira transação!

Para incentivar quem ainda não conhece a plataforma, a AstroPay preparou uma promoção exclusiva: 10% de cashback na sua primeira operação. Funciona assim:

Utilize o cupom MACMAGAZINE na hora de abrir a sua conta.

na hora de abrir a sua conta. A transação (seja uma compra ou conversão de moeda) precisa ser feita até 15 dias após a abertura da conta .

. O cashback é de 10% do valor da transação , com limite de US$40 (ou o equivalente em outra moeda).

, com limite de (ou o equivalente em outra moeda). O valor é depositado diretamente na sua conta AstroPay, na mesma moeda da operação.

Se você quiser aproveitar, é só baixar o app, criar a sua conta gratuita e fazer sua primeira transação dentro do prazo. 😉

Com taxas menores, possibilidade de rendimento automático e uma experiência de uso fácil e intuitiva, a AstroPay mostra que dá, sim, para cuidar melhor do seu dinheiro — com liberdade e sem complicação.

A AstroPay é uma solução moderna, rápida e segura para quem quer simplificar a vida financeira, seja no Brasil ou no exterior. Baixe o aplicativo agora na App Store e experimente!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.