Comercial do iPhone 16 coloca resistência do Ceramic Shield à prova

Em um novo comercial dos iPhones 16, a Apple decidiu destacar o Ceramic Shield, proteção dos seus displays desde os iPhones 12. Os modelos mais recentes, vale notar, são equipados com a última geração do Ceramic Shield, fornecendo uma proteção maior do que em modelos anteriores e até mesmo em relação ao iPhone 16e.

Publicidade

No comercial, uma família em um parque de diversões pede a um homem para tirar uma foto deles. Ao pegar o aparelho e se posicionar para tirar a foto, porém, ele perde o equilíbrio e deixa o iPhone cair. Após momentos de tensão (com aquele toque dramático da Apple), o dispositivo é recolhido e nenhum dano foi causado pela queda.

Aos interessados, o comercial é embalado pela faixa “I Trusted You”, de Gustaf.

Outros comerciais recentes da Apple sobre recursos dos iPhones 16 destacam, por exemplo, a ferramenta “Limpeza” da Apple Intelligence, a gravação de vídeo slow motion em 4K a 120qps e mais recursos das câmeras dos modelos topos-de-linha.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.