Como desativar as notificações do Apple Fitness+ [iPhone e iPad]

O aplicativo Fitness do iPhone possibilita que você acompanhe as suas métricas de atividades captadas pelo Apple Watch ou pelos próprios sensores do smartphone.

Caso você assine o Apple Fitness+, serviço de assinatura que oferece acesso a centenas de atividades dos mais diferentes tipos, é possível que você receba notificações de novos conteúdos, ofertas e lembretes de atividades agendadas.

Se não quiser receber nenhum desses alertas, a Maçã oferece a possibilidade de desativá-los. Veja como! 🙂

Abra o app Fitness no seu dispositivo e toque na sua foto (no canto superior direito).

Vá até “Notificações” e, na seção “Fitness+”, desmarque o que não quiser mais ser alertado: “Novo Conteúdo”, “Ofertas” e/ou “Lembretes do Plano do Fitness+”.