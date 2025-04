Como ver sugestões de apps compatíveis com o Fitness no iPhone

O aplicativo nativo Fitness do iPhone possibilita, dentre outras coisas, que você acesse as suas atividades físicas e acompanhe o avanço dos círculos de atividade rastreados pelo seu Apple Watch ou pelo iPhone.

Além de usar o app Exercício (Workout) para “alimentar” esses três círculos, a Maçã oferece APIs para que desenvolvedores ofereçam isso em seus apps. Veja como visualizar isso! 🙂

Acesse o app Fitness no seu iPhone e, na aba “Resumo”, toque nos seus Círculos de Atividade. Role até a parte inferior da tela para visualizar a seção “Adicione aos Círculos”.

Por lá, você verá algumas sugestões de apps de terceiros que “conversam” com o Fitness. Toque em cima de um deles para obter mais informações e, se quiser, fazer o download.

Qualquer atividade que for concluída em um app de terceiros compatível aparecerá no resumo de atividade e contribuirá para o progresso do fechamento do círculo de Movimento no app Fitness.