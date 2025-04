iPadOS 19 poderá ganhar barra de menus parecida com a do macOS, segundo leaker

De acordo com novos vazamentos do conhecido leaker Majin Bu, a Apple estaria planejando grandes mudanças para o iOS 19 e para o iPadOS 19, reduzindo a diferença entre iPhones, iPads e Macs.

Uma delas seria a introdução de uma barra de menus no iPadOS, semelhante à presente na parte superior da tela no macOS. Isso ocorrerá quando o usuário conectar seu iPad a acessórios como o Magic Keyboard, adaptando a interface e exibindo detalhes e comandos para obter uma experiência mais próxima à de utilizar um Mac.

Outra importante mudança no iPadOS, segundo Bu, é o “Stage Manager 2.0”, modo multitarefa que permite gerenciar diferentes apps simultaneamente. A sua versão aprimorada tornará a utilização dos apps e janelas mais fluida e produtiva, simplificando a navegação entre aplicativos e a melhorando disposição dos espaços de trabalho — e também será ativada quando um Magic Keyboard estiver conectado.

Já no iOS, as mudanças ficarão por conta da melhora no suporte à conectividade com monitores externos para iPhones com portas USB-C.

Embora já seja possível espelhar a tela desses dispositivos atualmente, a atualização trará uma interface similar à do Organizador Visual (Stage Manager), que mesmo não sendo um modo desktop completo, permite que os usuários expandam o espaço de tela para a segunda tela — ideal para apresentações, edição ou visualização avançada. É possível que haja algumas limitações de resolução ou do número de apps exibidos ao mesmo tempo.

Se os rumores forem verdadeiros, eles indicam uma intenção da Apple de posicionar o iPad como uma ferramenta de trabalho séria e com grande potencial, estreitando as semelhanças entre tablet e desktop com uma interface no estilo do Mac. Mais do que isso, demonstram o objetivo da Maçã de criar um ecossistema totalmente integrado, no qual os usuários desfrutam de experiências unificadas e poderosas com todos os dispositivos, que se tornam práticas e completas ferramentas de produtividade.

As melhorias de produtividade e multitarefa no iOS e no iPadOS já eram previstas há algum tempo por leakers, mas, com os novos rumores, sua implementação prática se torna mais concreta. É provável que tais rumores sejam oficialmente confirmados ou desmentidos durante a próxima conferência para desenvolvedores da Apple, a WWDC25, que ocorrerá em junho e trará mais detalhes sobre as novas atualizações de software.