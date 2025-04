Ming-Chi Kuo: pelo menos três “iPhones 17” terão 12GB de RAM

Por conta dos requisitos um tanto exigentes da Apple Intelligence, muito tem se falado nos últimos meses sobre a possibilidade de a Maçã aumentar consideravelmente a RAM disponível nos próximos iPhones, com destaque para os modelos Pro. De acordo com o famoso analista Ming-Chi Kuo, no entanto, essa mudança poderá se aplicada a mais modelos da linha “iPhone 17” do que esperávamos.

Publicidade

Em um post no seu blog pessoal, Kuo disse que pelo menos três dos quatro smartphones da Apple esperados para a segunda metade deste ano contarão com 12GB de RAM — 4GB a mais do que o encontrado nos modelos da linha atual.

Na verdade, o desejo da gigante de Cupertino seria promover esse upgrade em todos os quatro modelos a serem lançados no final de 2025, mas potenciais problemas envolvendo escassez de componentes podem inviabilizar esse plano. Nesse caso, apenas o “iPhone 17 Pro”, o “iPhone 17 Pro Max” e o “iPhone 17 Air/Slim” passariam a vir com mais memória.

At Least Three 2H25 New iPhone 17 Models to Feature 12GB DRAM; Micron and SK Hynix Stand to Benefit Most from Apple’s More Aggressive DRAM Upgrade Strategyhttps://t.co/r2WQQ1ZU84 pic.twitter.com/sQnxMQceeu — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 24, 2025 Pelo menos três novos modelos do iPhone 17 no segundo semestre de 2025 terão 12GB de DRAM; Micron e SK Hynix devem se beneficiar mais dessa estratégia mais agressiva de atualização de DRAM da Apple

mingchikuo.craft.me/luXVWtplQ9Bokb

Ainda de acordo com o analista, a empresa espera bater o martelo em relação a esse detalhe até maio. Caso seja constatado que não será possível aumentar a memória disponível no “iPhone 17” base, ele continuará vindo com 8GB de RAM — lembrando que o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus, lançados no ano passado, também foram os primeiros smartphones “de entrada” da Maçã a vir com essa quantidade de memória.

Publicidade

De qualquer forma, caso esse upgrade não aconteça este ano, Kuo dá como certo que todos os “iPhones 18”, esperados para 2026, virão com pelo menos 12GB de RAM, o que com certeza dará aos dispositivos da Apple uma certa “gordurinha” nessa era de recursos de inteligência artificial.

Essa mudança deverá beneficiar principalmente a Micron e a SK Hynix, que fornecem atualmente os componentes relacionados à memória para os iPhones. Segundo Kuo, o preço médio de venda de memórias de 12GB é 50% maior que o das de 8GB.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.