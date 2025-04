Produção da Apple na Índia enfrenta dificuldades causadas pela China

Com os atuais conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, a Apple vem fazendo diversos esforços para expandir a sua produção para outros países, como Índia e Vietnã, e se tornar menos dependente comercialmente do país asiático.

Uma nova reportagem do The Information, contudo, aponta algumas dificuldades nesse processo e mostra como a China pode estar apresentando resistência e complicando o trâmite, principalmente no caso da produção na Índia.

Segundo o jornal, autoridades chinesas reagiram à diversificação da produção da Apple de forma nada sutil, pressionando os fornecedores da empresa a não levarem suas linhas de montagem para outros países sob o argumento de proteger o mercado local, além de barrar ou atrasar na alfândega várias remessas de equipamentos essenciais para a fabricação de iPhones na Índia sem explicações oficiais. Além disso, diversos vistos de trabalho foram negados para funcionários da Apple e empresas parceiras que atuam em território indiano.

No início deste ano, as autoridades chinesas se recusaram a permitir que um dos fornecedores chineses de equipamentos da Apple exportasse para a Índia o maquinário necessário para a produção experimental do futuro “iPhone 17”, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

Tudo isso ocorre porque a diversificação da cadeia de produção da Apple apresenta uma ameaça à economia chinesa, especialmente se essa fabricação migrar para a Índia. No caso do Vietnã, por exemplo, sua baixa população limitaria o crescimento comercial da Maçã. A Índia, por outro lado, é ainda mais populosa que a China, apresentando grande potencial para se tornar uma base de produção e exportação da Apple, ameaçando o espaço chinês no mercado.

O custo de fabricação de iPhones na Índia, entretanto, é mais alto do que na China, graças às suas leis trabalhistas mais rígidas que exigem três turnos de 8 horas, ao invés de dois turnos de 12 horas.

A língua e a qualidade dos produtos refletem outras barreiras da fabricação na Índia. Os equipamentos enviados da China possuem interface em chinês, dificultando seu uso pelos indianos, e a produção própria da Índia ainda não consegue atender as exigências e padrões de qualidade da Apple para suas linhas de montagem.

Mesmo assim, a produção indiana de iPhones chega aos 40 milhões por ano (cerca de 20% do total de iPhones fabricados). A meta da Apple a longo prazo é fabricar 50% dos seus modelos na China e os outros 50% fora, com grande parte na Índia.

A Apple, por sua vez, está orientando seus funcionários indianos a evitarem recorrer a empresas e fabricantes chinesas, o que acaba reduzindo ainda mais as opções de exportação.

O plano da Maçã de transferir sua produção para fora da China faz sentido no papel — principalmente considerando as tensões políticas e tarifárias da China — mas provavelmente ainda enfrentará muitos desafios.

via 9to5Mac