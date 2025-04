UE anuncia etiqueta de eficiência energética para smartphones e tablets

A União Europeia agora incluirá smartphones e tablets na lista de produtos que devem conter a etiqueta do Registro Europeu de Produtos para a Rotulagem Energética (European Product Registry for Energy Labelling, ou EPREL). Segundo o SamMobile, o bloco também definiu regras para a comercialização de produtos.

Bastante semelhante à do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), bastante conhecida pelos brasileiros, a etiqueta já é requerida para uma série de produtos comercializados no bloco, mas agora está expandindo essa obrigatoriedade para essas novas categorias.

O selo tornará mais fácil a consumidores identificarem aspectos referentes à eficiência energética, durabilidade e resistência desses produtos antes de adquiri-los, apresentando sete informações importantes:

Grau de eficiência energética classificado de “A” a “G”; Classe de eficiência energética do produto; Autonomia da bateria por ciclo, em horas e minutos por carga completa; Classe de confiabilidade em quedas livres repetidas; Autonomia da bateria em ciclos; Classe de reparabilidade; Classificação de proteção de entrada (IP).

Mas não só isso! Os aparelhos também deverão cumprir uma série de exigências para poderem ser comercializados nos países do bloco, as quais foram denominadas “requisitos de design ecológicos”.

Entre essas exigências, estão a proteção contra respingos d’água, partículas de poeira, arranhões e quedas, bem como exigências para que as baterias dos aparelhos retenham pelo menos 80% de sua capacidade total após 800 ciclos de carregamento.

O bloco também agora requer que as fabricantes forneçam atualizações de software por pelo menos cinco anos após os produtos serem descontinuados na região, bem como disponibilizem “peças de reposição críticas” de 5 a 10 dias úteis.

As novas regras (incluindo a etiqueta), que entrarão em vigor para dispositivos colocados no mercado a partir de 20 de junho, valerão para smartphones e tablets com telas de 7 a 17,4 polegadas, telefones fixos sem fio e celulares tradicionais. Ou seja, com base nisso os iPhones estão livres, mas todos os iPads se enquadram.

