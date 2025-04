Apple ampliará, sim, a produção de iPhones no Brasil para fugir de tarifas, diz veículo

Informações do Exame dão conta de que a Apple realmente vai aumentar a produção de iPhones no Brasil como uma forma de escapar das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a países nos quais as principais linhas de produção da empresa estão localizadas, com destaque para a China.

Publicidade

Esse desdobramento vem apenas algumas semanas após a própria gigante de Cupertino negar essa possibilidade em um pronunciamento oficial ao portal de notícias G1. Como dito anteriormente, é esperado que esse plano seja posto em prática na fábrica da Foxconn em Jundiaí (SP), onde atualmente são fabricados celulares “de entrada”, como os iPhones 16 e 16 Plus.

O veículo também voltou a citar a possibilidade de essa medida contribuir para o crescimento do protagonismo da instalação brasileira na cadeia de fornecimento do iPhone, uma vez que isso pode resultar na fabricação de modelos mais avançados, como os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, em terras brasileiras.

Segundo a Apple, a produção nacional de iPhones existe atualmente apenas para suprir a demanda local, mas é possível que isso mude no futuro, levando em conta que a empresa não quis comentar a possibilidade de passar a exportar os iPhones montados no Brasil quando questionada também pelo G1.

Publicidade

Mais cedo, falamos aqui sobre o desejo da Apple de vender nos EUA apenas iPhones fabricados na Índia, que atualmente tem sido impactada por tarifas bem menores (26%) do que as sofridas pela China (as quais podem bater a marca de 245%, dependendo do produto importado). Levando em conta o tamanho desse desafio, não é exagero pensar que a Maçã pode acabar recorrendo ao Brasil para suprir a demanda por novos iPhones na sua terra natal.

Aguardemos…

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.