Apple quer que todos os iPhones vendidos nos EUA venham da Índia, diz Financial Times

De acordo com o Financial Times, a Apple planeja mudar a fabricação de todos os iPhones vendidos nos Estados Unidos para a Índia já no próximo ano — uma tentativa da empresa de minimizar os impactos que as tarifas promovidas pelo presidente americano Donald Trump contra a China deverão trazer aos seus negócios.

Segundo a reportagem, a medida será a concretização de uma estratégia que já estava nos planos da empresa, que há um bom tempo temia as crescentes tensões entre os EUA e a China, mas esse projeto de transferência acabará acontecendo bem antes do que se imaginava com a guerra comercial encampada por Trump.

Caso consiga atingir sua meta, a Apple deverá produzir os mais de 60 milhões de iPhones vendidos anualmente nos EUA exclusivamente na Índia até o final de 2026 — um cenário que resultaria em um aumento de 100% em relação à produção atual e ajudaria a Apple escapar das tarifas bem maiores destinadas à China.

A agência de notícias Reuters corroborou a notícia sobre os planos da Apple, afirmando que a Apple está em negociações urgentes com as fabricantes Foxconn e Tata visando atingir esse objetivo — o qual é bastante desafiador, uma vez que cerca de 80% dos iPhones vendidos nos EUA atualmente são feitos na China.

O que motivou a mudança

A Índia, vale recordar, foi atingida com uma “tarifa recíproca” de 26%, um número que não é positivo, mas está bem longe de ser catastrófico. O Brasil, que foi taxado em 10%, ainda não é uma opção para produção em massa de iPhones, dado o foco em dispositivos de entrada e voltados para o mercado nacional.

No caso da China, os EUA chegaram a anunciar tarifas de importação de até 145% e, embora o governo tenha recuado em implementar esse nível de taxação a produtos como smartphones e tablets, provavelmente trata-se de algo temporário — pelo menos segundo o que diz a Casa Branca.

Até lá, a Apple estaria correndo contra o tempo tanto para importar iPhones para os Estados Unidos o mais rápido possível quanto para acelerar essa transição na fabricação dos aparelhos para a Índia.

