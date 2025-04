Apple remove apps promovidos no TikTok que geram deepfakes de nudez

Uma investigação da BBC revelou a existência de softwares na App Store que criam deepfakes de nudez sem o consentimento das pessoas cujas imagens eram usadas.

Conhecidos como apps de “nudificação”, eles usam inteligência artificial para apagar digitalmente conteúdos como roupas em fotos e eram descritos como formas de “apimentar selfies”.

Mais do que sua distribuição na App Store, os softwares eram promovidos em anúncios no TikTok. A BBC identificou quatro desses aplicativos que pagam por anúncios na plataforma de vídeos — que já removeu as publicidades.

Segundo a reportagem, certos anúncios insinuavam os usuários a “ver as fotos mais quentes da sua paixão”, enquanto outros prometiam a capacidade de “colocar qualquer um de biquíni”. Alguns deles, inclusive, usavam fotos das atrizes de “Game of Thrones”, Lena Headey e Maisie Williams, para serem promovidos.

A BBC não revelou os nomes dos aplicativos, mas afirma que eles foram removidos da App Store. Segundo a Maçã, três deles foram retirados “até que os desenvolvedores corrijam os problemas nos aplicativos”.

Um quarto app, especializado em criar vídeos de mulheres dançando seminuas a partir de fotos, foi removido e o desenvolvedor também teve sua conta encerrada. Em resposta obtida pela BBC, o criador do app afirmou que “não teve a intenção de anunciá-lo como uma ferramenta de deepfake sem consentimento” e disse que revisará suas práticas.

