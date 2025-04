Como criar um atalho para uma conversa específica no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Com a chegada do iOS/iPadOS 18.4 e do macOS Sequoia 15.4, a Apple trouxe uma nova opção para criar atalhos dentro do aplicativo nativo Atalhos (Shortcuts).

Agora, quem usa o app Mensagens (Messages) pode criar um atalho para abrir uma conversa específica por lá — economizando alguns toques ou cliques. Confira, a seguir, como criá-lo facilmente! 💬

Como criar um atalho para uma conversa no Mensagens do iPhone/iPad

Abra o app Atalhos, toque no “+” (na aba “Atalhos”) e vá até “Mensagens”, na lista de aplicativos mostrada na parte inferior.

Selecione “Abrir Conversa” e “Conversa” para selecionar o bate-papo que deseja abrir ao executar o atalho. Toque em “OK” para finalizar.

Como criar um atalho para uma conversa no Mensagens do Mac

Com o app aberto, use um dos seguintes métodos para criar um atalho:

Clique no “+” (na parte superior direita da tela);

Vá até Arquivo » Novo Atalho, na barra de menus;

Use o atalho ⌘ command N .

Busque por “Mensagens” (no topo da barra lateral direita) e clique em “Abrir Conversa”.

Arraste ou dê dois cliques na opção para adicioná-la ao atalho e use o menu suspenso “Conversa” para escolher qual deseja abrir.

via 9to5Mac