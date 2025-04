Como solicitar a localização de uma pessoa no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mensagens (Messages) do iPhone, do iPad e do Mac traz a possibilidade de solicitar a localização da pessoa com quem você estiver conversando no momento — contanto que os dois estejam usando o iMessage, é claro.

Publicidade

Uma dica bem útil para quem utiliza esse app é a possibilidade de solicitar a localização da outra pessoa — caso queira saber exatamente onde ela está. Confira como fazer isso nos parágrafos seguintes! 📍

Como solicitar a localização de uma pessoa no Mensagens do iPhone/iPad

Com o app aberto, abra uma uma conversa, toque no “+”, vá em “Localização” e escolha “Solicitar”.

Ou, se preferir, toque no nome dela (na parte superior) e depois em “Solicitar Localização”. Vá até a setinha azul para enviar a solicitação.

Depois que a pessoa compartilha a localização com você, ela aparecerá abaixo do nome na parte superior da conversa. Toque nele para ver em um mapa onde ela está.

Publicidade

Caso tenha um modelo de iPhone 15 ou posterior, ainda é possível usar a Busca Precisa nesse caso.

Como solicitar a localização de uma pessoa no Mensagens do Mac

Abra a conversa, clique no “i” (no canto superior direito) e vá em “Solicitar Localização”.

Depois, o processo é igualzinho.

Simples, não?! 💬