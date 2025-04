Novo dock Thunderbolt 5 da Anker traz fonte GaN integrada

A Anker acaba de lançar seu novo dock, o Prime Thunderbolt 5, que oferece velocidades de até 120Gbps, suporte a vários monitores de alta resolução, um design compacto e robusto e uma fonte de alimentação embutida, prometendo revolucionar o uso de acessórios em computadores, incluindo o Mac.

Um dos diferenciais do dock é a sua fonte GaN integrada, que entrega até 232W de potência de saída e 250W de potência de entrada, eliminando o volumoso bloco de energia e dispensando fontes ou adaptadores externos, que ocupam muito espaço. O novo padrão de desempenho do modelo permitiu que ele possuísse diversas portas — 14, para ser mais exato —, ideais para profissionais criativos, gamers e usuários avançados.

Segundo a empresa, ele possui saídas HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 que suportam até dois monitores de alta resolução, identificando e ativando de forma inteligente a saída que está sendo usada, sem a necessidade de adaptadores ou configuração manual. No ecossistema Apple, por exemplo, é possível utilizar dois Macs 8K.

O sistema de gerenciamento térmico do Prime Thunderbolt 5 também foi um grande destaque. Ele possui um duto de ar de precisão em formato de U, com um turboventilador integrado e algoritmos inteligentes de controle da temperatura, que mantém o alto desempenho em tarefas pesadas, resfriando o dispositivo e mantendo a temperatura da superfície estável.

Seu design é compacto e prioriza a praticidade do espaço, com estrutura de alumínio e iluminação ambiente ajustável, que complementa o ambiente desktop. O dock possui cerca de 13cm de largura por 8,6cm de altura, e as 14 portas podem possuem as seguintes conexões:

2x USB-C (10Gbps)

3x USB-A (10Gbps)

2x Thunderbolt 5 downstream (até 120Gbps com Bandwidth Boost)

1x Thunderbolt 5 upstream (até 140W de energia para o computador)

1x HDMI

1x DisplayPort

1x Ethernet 2.5Gbps

1x Leitor de cartões SD e microSD

1x Entrada P2 para fones de ouvido

Por fim, o o dock é compatível com o app Anker Dock Manager, que fornece atualizações remotas de firmware de forma inteligente quando necessário, ajudando a evitar possíveis problemas de compatibilidade entre os modelos.

Ideal para os usuários de Macs, o Anker Prime Thunderbolt 5 é uma solução de cabo único que evita a utilização de adaptadores, que são comuns entre usuários da Apple e ocupam muito espaço em estações de trabalho, além de contar com estética clean que complementa a identidade dos dispositivos da Maçã.

O novo dock da Anker já está disponível para compra no site oficial da marca e em varejistas parceiros, como a Amazon dos Estados Unidos, pelo preço de US$400.

