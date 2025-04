Produtor de “La Maison” diz que a Apple tem “o pior marketing do universo”

O produtor franco-americano Alex Berger, responsável por produzir a série “A Casa de Moda” (“La Maison”), do Apple TV+, deu recentemente uma entrevista para a Variety, na qual comentou os desafios de executar produções francesas para o mercado norte-americano.

Nela, Berger teceu ferrenhas críticas ao serviço de streaming da Apple e sua maneira de se posicionar no mercado e divulgar suas produções originais. Para ele, o Apple TV+ não faz um bom marketing para seus filmes e séries com maior potencial de audiência.

O marketing faz um espetáculo. A Apple, por exemplo, é provavelmente a pior empresa de marketing do universo — a melhor para iPhones, a pior para a televisão. Eles não fazem marketing, e isso foi um problema para nós com “La Maison”. Fizemos um ótimo espetáculo que fez um sucesso incrível na França e em outros lugares da Europa, mas eles nunca o promoveram. Isso me deixava louco.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual decidiu levar “La Maison” para o Apple TV+, mesmo acreditando que o marketing da plataforma não era eficaz, ele respondeu que tinha “esperança”.

O Apple TV+ nunca tinha feito um programa na França e nunca tinha feito um programa na Europa. “Slow Horses” começou [as coisas] no Reino Unido, mas foi nos Estados Unidos. Eu esperava que pudesse mudá-los. Ficamos muito frustrados e, em certo momento, pensamos que eles estavam dando um tiro no próprio pé, e por quê? Acho que o Apple TV+ é o máximo que se pode obter com um iPhone. É um clube fechado, um clube pequeno agora. Eles fazem alguns programas incríveis, minha crítica não é sobre o lado artístico, no qual eles são muito ambiciosos e têm dinheiro para bancar, mas esses são programas que ninguém verá na maioria das vezes, o que é uma pena.

Apesar das palavras intensas do produtor, o marketing do Apple TV+ de fato carece de melhores estratégias para aumentar seu público e ganhar força como serviço de streaming, principalmente tendo em vista o prestigiado histórico da Apple no mundo da publicidade para seus outros produtos e dispositivos.

