Promoções na App Store: Starlight, 8bitWar: Origins, 7 Minute TV Workout e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store!

Explore o céu em seu iPhone/iPad com o Starlight, criado pela Gyrocade.

Aponte o seu dispositivo para o céu e tenha acesso ao universo mágico de estrelas, planetas e constelações. No total, mais de 100 mil estrelas, 88 constelações e todos os planetas fazem parte do banco de dados do app.

Simples, divertido e educativo. Baixe agora! 😉

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de ação.

Tower defense.

Aplicativos

Utilitário para atividades físicas.

Efeitos sonoros.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️