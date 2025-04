Receita realiza leilões com produtos da Apple em São Paulo e Brasília

A Receita Federal lançou dois novos leilões de produtos apreendidos — dessa vez nas cidades de São Paulo (SP) [edital nº 0800100/000003/2025] e Brasília (DF) [0100100/000002/2025].

Enquanto o da capital paulista conta com mais de 30 lotes com produtos da Apple (a maioria deles iPhones 13), o da capital federal conta com apenas 3, os quais serão detalhados posteriormente.

Dessa vez, a maioria dos lotes conta apenas com o produto em destaque (especialmente no de São Paulo) — o que acaba tornando o valor mínimo para os lances bem menor.

Cabe sempre ressaltar que os produtos leiloados não têm garantia e podem vir sem caixa ou acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Vamos ao detalhamento dos lotes:

São Paulo

Lote Produto Lance mínimo 036 1x MacBook Air (M1) R$4.000 132 1x iPhone 14 R$1.343 133 1x iPhone 11 R$410 134 1x iPhone 13 R$429 135 1x iPhone 13 R$429 136 1x iPhone 13 R$429 137 1x iPhone 13 R$429 138 1x AirPods Pro 2 R$630 139 1x Apple Watch SE (2ª geração) R$660 140 1x iPhone 14 R$952 141 1x iPhone 13 R$429 142 1x iPhone 13 R$817 143 1x iPhone 13 R$817 144 1x iPhone 13 R$817 145 1x iPhone 13 R$817 146 1x iPhone 13 R$817 147 1x iPhone 13 R$731 148 1x iPhone 14 R$810 149 1x iPhone 13 R$731 150 1x iPhone 13 R$731 151 1x iPhone 13 R$731 152 1x iPhone 13 R$731 153 1x iPhone 13 R$731 154 1x iPhone 13 R$731 155 1x iPhone 13 R$731 156 1x iPhone 13 R$731 157 1x iPhone 13 R$731 158 1x iPhone 13 R$731 159 1x iPhone 13 R$731 160 1x iPhone 13 R$731 161 1x iPhone 13 R$731 162 1x iPhone 12 R$630 163 1x iPhone 11 R$630

Brasília

Lote Produto da Apple Lance mínimo 193 1x Apple Pencil (1ª geração) R$30.000 195 980x EarPods R$15.000 331 1x Apple Watch SE (2ª geração) R$19.800

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

No caso do leilão de São Paulo, as propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 20 de maio e serão encerradas às 21h do dia 26/5. As propostas para o leilão de Brasília podem ser encaminhadas a partir das 8h do dia 19/5 até as 21h do dia 26/5.

No caso dos dois leilões, as propostas selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 28/5, às 10h.

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.