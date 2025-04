A nova guerra dos navegadores será travada no território da IA

Quando os astros se alinham, não tem jeito. Eu já estava escrevendo esta coluna quando, na última terça-feira, Nick Turley, o diretor de produto do ChatGPT, disse que “Sim”, a OpenAI tentaria comprar o Chrome caso o Google fosse obrigado a vendê-lo, “assim como muitas outras empresas tentariam”. Zero surpresa. Quem não tentaria?

A declaração veio durante o depoimento de Turley no processo que vem investigando quais sanções serão tomadas contra o Google, agora que a Justiça americana decidiu que ele agiu ilegalmente para proteger e expandir seu monopólio nos segmentos de busca e de anúncios na web.

Além da venda do Chrome, o DOJ também recomendou à justiça que o Google seja:

Proibido de fazer acordos comerciais para ser o motor de busca padrão de terceiros;

Proibido de fazer acordos de exclusividade para embutir suas tecnologias em produtos de terceiros;

Obrigado a compartilhar dados relativos a buscas e métricas de anúncios com buscadores concorrentes;

Obrigado a flexibilizar as regras na relação com anunciantes;

Obrigado a avisar o governo antes de fazer acordos comerciais ou investimentos em terceiros no segmento de IA;

Obrigado a instaurar sistemas de observação para garantir o cumprimento das regras, sem gambiarras;

Obrigado a abrir seus resultados de busca, lógica de ordenamento dos resultados e métricas de anúncios por um ano, para dar à concorrência condições de usar esses dados para benefício próprio.

Obrigado a vender o Android, caso o cenário competitivo não melhore dentro de cinco anos.

É improvável que tudo isso aconteça. Mas também é improvável que nada disso aconteça. E especificamente sobre o Chrome, é curioso que o papo da possível venda esteja acontecendo justamente agora, quando a concorrência no segmento de navegadores está prestes a esquentar como há décadas não acontecia.

O novo campo de batalha

Se existe um segmento que permaneceu relativamente intocado frente aos avanços da tecnologia nos últimos anos, foi o de navegadores — tanto em relação às funcionalidades quanto em relação aos próprios concorrentes do mercado.

É claro que, comparado à era de ouro do Mosaic ou do Netscape Navigator, tecnologias e possibilidades atuais como Progressive Web Apps, WebAssembly ou WebXR soam como um milagre. Mas elas dizem mais sobre os protocolos e tecnologias da web do que sobre os navegadores propriamente ditos.

Do lado deles, empresas como a obstinada Mozilla, a simpática Opera e a nichada Brave passaram anos tentando reinventar a experiência de navegar na web, mas falhando consistentemente na missão de emplacar esses novos paradigmas frente ao grande público .

Olhando para as últimas duas décadas, quais grandes mudanças realmente emplacaram e mudaram a forma como o mundo utiliza navegadores?

Funcionalidades como VPNs , tradutores embutidos ou sincronia de histórico entre dispositivos são complementos interessantes, porém elas não redefiniram como a sua vovozinha navega na internet.

A partir desse ponto de vista, qual foi a última grande novidade que mudou o paradigma de navegação? Abas? Extensões? A omnibox? Faz tempo, né?

A verdade é que a tarefa de navegar já nasceu como algo bastante descomplicado, e qualquer tentativa de se inserir entre o usuário e a web acabou por provar-se inconveniente ou pouco prático. A Browser Company que o diga.

Aí, vieram os LLMs e, assim como aconteceu com muitos segmentos, abriram uma série de possibilidades interessantes para repensar alguns aspectos da navegação na web.

A própria Browser Company foi a primeira a aplicar uma camada de LLM sobre uma busca tradicional, entregando uma espécie de resumo, em texto corrido, compilado a partir de informações de múltiplos sites, em vez de somente apresentar alguns links para o usuário visitar e tentar dar a sorte de encontrar a resposta sozinho .

Aliás, na época, eu escrevi duas vezes sobre como isso poderia representar uma ameaça à web. Isso se mantém. Recentemente, a Bloomberg publicou uma matéria detalhando como funcionalidades assim (incluindo os AI Overviews do Google) vêm causando uma queda significativa em tráfego na web, especialmente para publicações e para negócios independentes.

O artigo, que uniu depoimentos de 25 publicações e dados da Similarweb, concluiu que especialmente sites de categorias como de viagens, de faça-você-mesmo e de culinária registraram quedas de até 70% no tráfego desde que ferramentas como os AI Overviews foram lançadas. Isso não é um delírio, ou tempestade em copo d’água. Quem realmente entende do que fala enxerga essa situação como um risco real, e ela está prestes a se intensificar.

IA no navegador

De um ano para cá, não foi somente a Browser Company que fez experimentos com a integração de IA no navegador.

No final do ano passado, a Perplexity, um dos principais motores de busca (ou de resposta, como ela se classifica) com IA do mercado, anunciou o Comet; um “navegador para buscas agênticas”. Sua proposta será executar múltiplas ações em múltiplas etapas em nome do usuário, em vez de “somente” visitar sites para montar relatórios a respeito do termo pesquisado. Promissor.

Já a Opera demonstrou recentemente o Operator; uma funcionalidade que poderá fazer navegação em múltiplas etapas em nome do usuário, para cumprir tarefas de forma proativa e automática. Segundo a empresa, a funcionalidade não rodará na nuvem ou em uma versão virtualizada do navegador, como no caso do Claude Computer Use ou do OpenAI Operator . Ela prometeu que será algo local. A ver.

Poucas coisas são mais cretinas ou distantes da realidade das pessoas do que o exemplo clichê de deixar a compra de passagens aéreas a cargo de um LLM. Porém, a partir deste vídeo, dá para imaginar outras aplicações mais realistas à abertura deste tipo de possibilidade.

A Microsoft, por sua vez, implementou recentemente a funcionalidade Copilot Vision no navegador Edge, permitindo que o LLM aplique visão computacional sobre o conteúdo aberto na tela. Isso veio como uma evolução natural da integração do Copilot ao Edge, em que uma barra lateral já permitia interações via texto para resumir o conteúdo em questão, utilizá-lo como ponto de partida para fazer uma pesquisa no Bing, etc.

Até mesmo o Safari já recebeu seu primeiro recurso de IA, com a funcionalidade de resumos. Ela está longe de ser perfeita (e o desempenho em português é bem mais fraco do que os resumos em inglês). Mas está lá e, certamente, não será o único.

Resumo deste artigo feito pela Apple Intelligence no Safari

O que me traz ao Chrome, e à Google I/O 2025, que acontecerá no final de maio. Frente às movimentações da concorrência, é bastante provável que a companhia anuncie uma série de funcionalidades apoiadas em IA para o navegador — o que, de quebra, provavelmente marcará a primeira vez que milhões de pessoas terão contato de verdade com esse tipo de tecnologia.

E quem não quiser usar, que não use. ¯\_(ツ)_/¯

Resumo da ópera

Há tempos, eu venho defendendo que o maior benefício dessas novas IAs só será tangibilizado para a maioria das pessoas, quando elas passarem a entregar uma experiência prática, relevante para aquele determinado contexto e, principalmente, nos ambientes onde o usuário já está — em vez de obrigá-lo a ir para outra plataforma, como um ChatGPT da vida.

Com isso em mente, quando o assunto é IA, poucos ambientes digitais são mais perfeitos, mais presentes e estão mais prontos para acrescentar à vida das pessoas do que os navegadores.

Desde funções passivas, como a de fazer resumos customizados para as preferências e para o repertório do usuário (com base no seu histórico de navegação, por exemplo), até funcionalidades mais ativas, como a de fazer pesquisas e navegações por conta própria para atender a uma necessidade do usuário, passando até mesmo por uma interação multimodal (ou seja, com suporte à entrada e à saída de texto, de imagem, de vídeo e de som) a respeito dos conteúdos abertos, os navegadores atuais já soam atrasados frente a essas novas possibilidades.

Pense, por exemplo, em algo como o poderosíssimo Notebook LM do Google integrado diretamente no navegador (o que no fundo, é o que a Microsoft está tentando fazer no Edge, ainda que de forma acanhada). As possibilidades que isso abre são gigantescas.

Isso também abre questões de privacidade? Sem dúvida. Ainda mais quando o assunto é o Google. E é por isso que a possível ordem de vender o Chrome torna toda essa história ainda mais interessante. Obviamente, quem quer que seja o eventual comprador, também terá a chance de abusar da boa-fé na coleta de dados e na privacidade dos usuários da mesma forma. Essa questão fica para outro artigo.

Mas que é interessante ver a possível venda do Chrome surgir como uma possibilidade justamente às vésperas do maior salto e intensificação de concorrência que o segmento viu nas últimas décadas, isso é. Sorte a nossa. 🍿