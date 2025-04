Como ativar o modo Não Perturbe mais facilmente no Mac

Se você usa o modo Não Perturbe (Do Not Disturb) no seu Mac, muito provavelmente já deve saber que é possível ativá-lo de diferentes maneiras no sistema.

Você pode acioná-lo usando a Siri, os Ajustes do Sistema, a Central de Notificações ou um atalho adicionado ao app Atalhos (Shortcuts).

Porém, há um truque para ativá-lo ainda mais facilmente. Veja só! 🌙

Enquanto estiver navegando por qualquer aplicativo do macOS, mantenha pressionada a tecla ⌥ option enquanto clica na data/hora (no canto superior direito), na barra de menus.

Instantaneamente, o seu computador entrará no modo Não Perturbe. Assim, você não será mais interrompido com notificações, ligações e coisas do tipo enquanto estiver focado em alguma atividade.

Para desativá-lo, siga de novo o mesmo procedimento.

Já conhecia esse truque? 🙂

via MacRumors