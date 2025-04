Como evitar que o Foco Não Perturbe seja ativado [iPhone, iPad e Mac]

O modo Não Perturbe (Do Not Disturb) evoluiu, há alguns anos, para o modo Foco (Focus mode) — muito mais complexo e com a possibilidade de adicionar um para cada tipo de atividade ou situação do dia, como em leituras, atividades físicas ou o que você quiser.

Porém, é possível seguir alguns passos simples para impedir que um desses modos seja ativado nos seus iPhones, iPads ou Macs.

Veja algumas de nossas dicas do que pode ser feito! 🌙

Veja se não há algum horário definido para o Foco. No iPhone/iPad, abra os Ajustes (Settings), toque em “Foco” e em um deles; no Mac, abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique em “Foco”, em cima de um deles e veja se não há algum horário definido.

No caso do iPhone ou iPad, verifique, na mesma tela de Focos do sistema, se não foi ativada a Ativação Inteligente.

Desative a sincronização entre os seus aparelhos, caso queira que somente o iPhone ou o Mac entrem nesse estado. Nos ajustes do Foco, desmarque a opção “Sincronizar Entre Dispositivos”.

Veja se não há alguma automação no aplicativo Atalhos (Shortcuts) que esteja fazendo com que o Não Perturbe seja ligado automaticamente.

Em uma medida mais drástica, você pode simplesmente apagar o Foco, tocando/clicando em cima dele e indo em “Apagar Foco”.

E aí, essas dicas lhe ajudaram de alguma forma? Esperamos que sim! 😊

via iDownloadBlog