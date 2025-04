Como mostrar todos os modos Foco ao acionar o botão de Ação do iPhone

Uma das opções disponibilizadas pela Apple para o botão de Ação (Action button) dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores é a possibilidade de ativar um modo Foco (Focus mode) — como o clássico Não Perturbe, Sono ou qualquer outro que você tenha adicionado por lá.

Agora que esse botão foi expandido para vários outros smartphones da Maçã (o que inclui o recém-lançado iPhone 16e), é possível aproveitá-lo de uma forma ainda melhor caso use-o para ativar um Foco.

Além de já poder escolher um deles para ativar/desativar com um clique de distância, agora a Apple permite que você abra um menu com todos os Focos adicionados. Veja como usar isso na prática! 📱

Com o iPhone atualizado para a última versão disponível do iOS, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Botão de Ação”. Deslize o dedo até chegar a “Foco”, toque no menu suspenso e escolha “Todos os Modos de Foco”.

Posteriormente, ao manter pressionado o botão por 1-2 segundos, um menu com todos os Focos criados por você será exibido de uma só vez, para que você faça a escolha desejada para o momento.

Bem útil, não?! 😊

