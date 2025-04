Casa: como ser alertado quando uma câmera detectar movimento [iPhone, iPad e Mac]

Por meio do aplicativo Casa (Home), os usuários de aparelhos da Apple podem adicionar câmeras de segurança compatíveis para visualizá-las em tempo real e também gravar as imagens capturadas por elas. O nome batizado pela empresa para esse recurso foi Vídeo Seguro do HomeKit (HomeKit Security Video).

Para aproveitar ao máximo esse recurso, é possível receber notificações quando uma câmera detectar movimentos ou quando um clipe for gravado. Nos parágrafos a seguir, mostraremos como habilitar isso no seu iPhone, iPad e Mac! 🏠

Como receber notificações no iPhone/iPad

Abra o app Casa, toque no quadro “Câmera” e na engrenagem. Entre em “Estado e Notificações” e opte por receber as notificações desejadas.

É possível restringir notificações por horários ou pessoas e escolher se você será notificado quando pessoas, animais, veículos e/ou pacotes forem detectados.

Como receber notificações no Mac

Com o app aberto, clique no ícone da câmera e na engrenagem. Entre em “Estado e Notificações” e escolha quando deseja ser alertado.

Depois, vá até a setinha “<” e em “X” (no canto superior direito) para concluir.