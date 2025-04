Como ativar a Iluminação Adaptativa em lâmpadas HomeKit [iPhone, iPad e Mac]

Caso você tenha colocado alguma lâmpada inteligente compatível com o HomeKit em sua casa, saiba que a Apple possibilita que você ative uma função bem interessante.

Publicidade

Batizada de Iluminação Adaptativa (Adaptive Lighting), ela permite que um ajuste automático da temperatura da cor seja feito ao longo do dia. Assim, a cor da lâmpada fica mais fria durante o dia e mais quente durante a noite.

O único problema, segundo a Apple, é que isso não funciona com todas as lâmpadas HomeKit — e ela não disponibiliza uma lista de compatibilidade.

Veja como usar isso na prática, caso você tenha uma compatível! 💡

Como ativar a Iluminação Adaptativa no iPhone/iPad

Com o app Casa (Home) aberto, toque no quadro de lâmpada a fim de mostrar os seus controles. Ou, se preferir, mantenha o quadro pressionado e escolha “Ajustes do Acessório”.

Toque no ícone de um sol no lado esquerdo para ativar o modo adaptável ou toque no seletor de cores e ative a opção “Iluminação Adaptativa” no topo.

Como ativar a Iluminação Adaptativa no Mac

O processo é o mesmo: no Casa, clique no nome da lâmpada no ícone do sol ou entre nos ajustes de cor e ative a opção “Iluminação Adaptativa”.

Para retornar a uma cor consistente durante o dia, basta selecionar outro botão de cor.