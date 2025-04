Como favoritar um acessório no app Casa [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Casa (Home) permite adicionar e controlar seus acessórios de casa inteligente, como lâmpadas, sensores e câmeras compatíveis com o padrão HomeKit.

Para acessar algum deles de uma maneira ainda mais rápida e fácil, a Apple permite favoritá-los — para que fiquem em um lugar de destaque na tela do app. A seguir, veja exatamente como fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac.

Vamos nessa?! 🏠

Com o app aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, escolha um cômodo onde o acessório que você deseja favoritar esteja localizado.

Toque/clique no nome dele e no ícone de uma engrenagem (no canto inferior direito). Ative a opção “Incluir nos Favoritos” e, por fim, selecione o “X” para sair.

E é isso! A partir desse momento, o acessório HomeKit ficará ainda mais fácil de ser visto e controlado pelo Casa. 😊