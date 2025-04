94% do faturamento da App Store na Índia vai para desenvolvedores

Num momento em que passa por um verdadeiro escrutínio promovido por órgãos reguladores nos quatro cantos do mundo, a Apple publicou hoje um estudo referente aos resultados registrados pelo seu ecossistema da App Store na Índia — e com um dado bem interessante sobre o faturamento gerado pela loja.

Segundo a pesquisa, realizada pelo professor Viswanath Pingali, do Instituto Indiano de Administração Ahmedabad, a loja foi responsável por gerar ₹44.447 milhões (cerca de US$5,31 bilhões ou R$30 bilhões) no país em 2024; desse montante, 94% do dinheiro foi destinado exclusivamente a desenvolvedores e empresas.

Isso significa que a Maçã ficou com “apenas” 6% desse valor — um resultado que indica que muitos dos desenvolvedores e negócios presentes na App Store no país devem ser pequenas empresas, as quais contam com um desconto de 50% na taxa de 30% cobrada por padrão pela empresa da receita obtida em apps.

Essa taxa vem sendo um dos principais alvos dos órgãos supracitados, uma vez que a Apple não permite aos desenvolvedores oferecerem outras formas de pagamento não sujeitas a ela dentro de apps — algo que a empresa já foi obrigada a mudar na União Europeia e, de forma embrionária, nos Estados Unidos.

Na Índia em específico, os dados divulgados pela Apple servem como uma resposta às investigações promovidas pelo país sobre o “monopólio da App Store”, as quais podem resultar em sanções ou obrigações para a empresa — tal e qual aconteceram na UE e nos EUA.

Crescimento relevante

Ainda segundo a Apple, em 2024, cerca de 80% dos ganhos da App Store na Índia partiram de usuários do exterior. O lucro de pequenos desenvolvedores em específico aumentou 74% entre 2021 e 2024 — um resultado do Small Business Program, responsável pelas isenções mencionadas anteriormente.

Somente em 2024, os desenvolvedores da App Store geraram ₹38.906 milhões (US$4,65 bilhões) no total de faturamento e vendas de bens e serviços físicos, ₹3.014 milhões (US$352,9 milhões) em publicidade nos apps e ₹2.527 milhões milhões (US$302 milhões) em bens e serviços digitais.

“A App Store tem sido um milagre econômico para os desenvolvedores na Índia e em todo o mundo, e estamos entusiasmados em apoiar o seu trabalho”, comentou Tim Cook. O CEO da Apple também afirmou que a empresa está “comprometida em continuar investindo no sucesso de desenvolvedores de todos os tamanhos”.