App Pixel Paws permite que você crie o seu pet virtual no Apple Watch

O app Pixel Paws é um divertido passatempo para criar bichinhos virtuais no Apple Watch de forma simples e divertida. O game permite que você ganhe moedas cuidando e brincando com seu pet pixelado, desbloqueando novos fundos, efeitos climáticos, ambientes e muito mais.

O jogo, voltado para crianças, gera diversão em qualquer lugar ao cuidar do seu pet diretamente do seu pulso. Ele possui controles simples e gráficos amigáveis, é totalmente offline e não conta com anúncios.

São oferecidos 12 pets em gráficos retrô de 8 bits para você desbloquear com as suas moedas, e as ações feitas com eles possuem tempo de espera, necessitando que o usuário atente-se periodicamente para cuidar dos seus companheiros.

Do café da manhã à hora de dormir, seu amiguinho pixel depende de você. Brinque com ele, passeie com ele e repita. Cada ação tem um tempo de espera ao longo do dia. Quando o tempo acabar, eles estarão prontos para receber atenção novamente. É o equilíbrio perfeito entre diversão e liberdade, com lembretes gentis para fazer o check-in (configurável).

O Pixel Paws está disponível na App Store por R$15, sem a necessidade de assinaturas ou compras internas. Ele é compatível com o watchOS 11.2 ou superior e por enquanto está disponível apenas no idioma inglês.

