Apple corrige bug que travava iPhone com linha única de código

O pesquisador de segurança brasileiro Guilherme Rambo descobriu uma falha grave no iOS que permitia travar completamente um iPhone usando apenas uma linha de código. A vulnerabilidade estava no sistema de notificações Darwin, um mecanismo interno que a Apple usa para comunicação entre diferentes partes do sistema.

O problema é que essas notificações não exigiam nenhum tipo de permissão especial e também não verificavam quem estava enviando a mensagem. Isso abria espaço para que qualquer aplicativo ou processo malicioso pudesse bagunçar o sistema.

Para demonstrar como a falha poderia ser explorada, Rambo criou um app chamado EvilNotify, capaz de causar vários problemas no iPhone, como:

Fazer aparecer alertas falsos, como o aviso de “líquido detectado” na porta de carregamento;

Bloquear gestos importantes do sistema, como aqueles para abrir a Central de Controle e a Central de Notificações;

Forçar o aparelho a desconectar do Wi-Fi e usar dados móveis;

Travar a tela;

Colocar o iPhone em um estado de “restauração em andamento”, do qual só era possível sair reiniciando o aparelho.

No caso do último problema descrito acima, mesmo depois de reiniciar o dispositivo, a falha poderia retornar, criando um ciclo infinito de travamentos. Para piorar ainda mais, Rambo criou também uma extensão de widget, chamada VeryEvilNotify, que rodava automaticamente após o iPhone ser reiniciado. Com isso, o celular entrava em um estado de “soft-brick”, de modo que a única saída era apagar tudo e restaurar o backup.

O pesquisador reportou a falha para a Apple no dia 26 de junho de 2024. A empresa corrigiu o problema em atualizações posteriores, mudando o sistema para exigir permissões específicas para envio de notificações mais sensíveis.

A vulnerabilidade foi corrigida oficialmente no iOS 18.3 e Rambo recebeu uma recompensa de US$17,5 mil pelo trabalho. O caso foi registrado sob o código CVE-2025-24091.