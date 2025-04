“Apple Glass” demorará, mas Vision Pro menos caro poderá chegar neste ano, diz Gurman

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), de Mark Gurman, a Apple continua focada no desenvolvimento dos seus óculos inspirados nos da Meta em parceria com a Ray-Ban — um meio-termo para o projeto maior de óculos de realidade aumentada (AR) que a empresa estaria preparando, designados “Apple Glass”.

Segundo a publicação, no entanto, eles ainda não estariam próximos de serem lançados. Com codinome N50 , eles seriam focados principalmente na Apple Intelligence, funcionando como uma espécie de fonte de informações para alimentar o conjunto de inteligência artificial da empresa.

Equipados com câmeras, os óculos analisarão o ambiente ao redor e fornecerão informações aos usuários. Seria algo ainda bem primitivo, longe de poder ser considerado um produto poderoso de RA, mas uma boa porta de entrada para a Apple nesse mercado em ascensão.

A empresa, vale recordar, também poderá lançar AirPods com câmeras os quais teriam finalidade bastante semelhante. A ideia de lançar os dois dispositivos seria fornecer uma opção a mais para quem não gosta ou não se sente confortável em ficar com AirPods o tempo todo (ou com os óculos, é claro).

E o futuro do Vision Pro?

Com tantos rumores envolvendo os futuros óculos mais tradicionais, muitos até podem pensar que a Apple deixou de lado o Vision Pro, lançado no início do ano passado. Mesmo com as vendas abaixo do esperado, no entanto, a Maçã continua preparando dois novos modelos para suceder o atual.

E segundo a publicação, todos os sinais apontam para um lançamento da versão mais leve e barata já para o final deste ano ou para a primeira metade de 2026. A grande incerteza é se ele posicionaria como um substituto do Vision Pro ou se seria uma nova versão (quem sabe, apenas “Apple Vision”?).

Além desse modelo em específico, vale recordar, a Maçã estaria preparando uma versão conectada ao Mac. Como ela exigirá mais tecnologia e será focada em performance, seu lançamento deverá ficar para depois.

