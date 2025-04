Apple poderá dissolver sua divisão de IA em caso de saída de Giannandrea

Todo o imbroglio envolvendo o atraso da Apple em inteligência artificial está respingando no atual chefão da área na empresa, John Giannandrea. Contratado com pompa em 2018, ele perdeu recentemente o controle de duas divisões importantes na companhia: da Siri e do projeto de robótica que a empresa vem encampando.

Como observou o jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), essa reestruturação faz a Apple retomar o seu modelo clássico de operações, com um produto em específico não sendo exclusividade de uma única divisão, mas um trabalho em conjunto de divisões específicas para hardware e software, por exemplo.

Mas essas mudanças não seriam resultadas puramente de um desejo da empresa de voltar às origens. Em vez disso, esse desmonte da equipe de IA controlada por Giannandrea seria uma resposta à falta de fé da empresa na capacidade da divisão comandada por ele de desenvolver produtos, num momento em que mais atrasos são inaceitáveis.

Além disso, a mudança significará que a divisão agora focará apenas no básico: os modelos que servem como base para a Apple Intelligence. Embora seja menor que a de outros vice-presidentes sêniores, a divisão ainda inclui testes e infraestrutura de sistemas de IA, anotação e análise de dados e uma parcela limitada de desenvolvimento da Siri.

No entanto, esse desmonte pode significar um caminho para algo ainda maior no futuro. Segundo o jornalista, o status atual da divisão permitirá à Apple transferir a maior parte das suas atribuições para o setor de engenharia de software em caso de uma saída de Giannandrea — que não seria substituído.