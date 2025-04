Beats Pill ganha duas novas opções de cores

A Beats comumente lança novas variantes de cores para os seus produtos, ampliando a seleção para os consumidores escolherem — e ela fez isso hoje com a sua caixa de som portátil Beats Pill, que agora também está disponível nas cores Blush Pink (rosa) e Navy Blue (azul-marinho).

As novas cores se juntam às opções originais (preto fosco, vermelho vibrante e dourado champanhe), disponíveis desde o ano passado. A Beats também lançou uma edição especial nas cores cinza claro e cinza escuro em colaboração com Kim Kardashian em outubro, mas elas já foram descontinuadas.

View this post on Instagram A post shared by Beats by Dre (@beatsbydre) Torne o seu verão mais vibrante com as novas cores das Beats Pill: Blush Pink e Navy Blue.

Por que as Beats Pill são a escolha certa para todas as atividades de verão? Som incrivelmente alto. Design ultraportátil e ultraleve. Bateria para o dia todo. Resistente à poeira e à água. Áudio e carregamento USB-C. Modo Amplificar para conectar dois alto-falantes Pill e obter um som ainda mais potente. Compatibilidade nativa com iOS e Android e muito mais.

Adquira o seu hoje mesmo. O Blush Pink é encontrado apenas na @Target e o Navy Blue é exclusivo do @Walmart.

As cores mais recentes da Beats Pill estão disponíveis exclusivamente em varejistas parceiras, sendo que a Navy Blue pode ser adquirida apenas no Walmart e a Blush Pink somente na Target, nos Estados Unidos. O modelo na cor rosa também chegará à John Lewis no Reino Unido e ao Walmart no Canadá em breve.

Como parte do lançamento das novas cores, a Beats lançou novos vídeos estrelados pela Pill People, com a superestrela da Associação Nacional de Basquetebol Feminino (Women’s National Basketball Association, ou WNBA), Angel Reese, e o piloto de Fórmula 1, Daniel Ricciardo, dublando as caixinhas animadas.

A nova Beats Pill oferece até 24 horas de duração de bateria e a capacidade de funcionar como um carregador portátil para recarregar outros dispositivos via USB-C. Além de mais potente que as originais, a caixa de som tem um design atualizado e ainda conta com a opção de emparelhar dois speakers como um par estéreo.

Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors