“iPhones 17” poderão não ter display mais resistente a arranhões e antirreflexivo

De acordo com uma matéria do MacRumors, a Apple parece ter desistido dos planos para incluir um vidro frontal mais resistente a arranhões e antirreflexivo na linha “iPhone 17”, a qual deverá ser lançada em setembro.

O rumor envolvendo a novidade surgiu no ano passado, quando o leaker Instant Digital afirmou que a empresa estava trabalhando em um novo tipo de vidro para os seus smartphones, exatamente com essas características supracitadas.

Na reportagem de hoje, no entanto, o site afirma, com base em “fontes confiáveis”, que a Apple pode ter cancelado a adição da tecnologia e que não está mais nos planos da empresa adicioná-la aos “iPhones 17 Pro/17 Pro Max”, como era especulado.

A Maçã teria enfrentado dificuldades para aumentar o processo de revestimento antirreflexo à tela — algo que faz sentido se levarmos em consideração os milhões de dispositivos produzidos pela empresa anualmente.

Na época do rumor inicial, foi apontado como um desafio para as fabricantes equilibrar a resistência a quedas (rachaduras e estilhaços) com a resistência a arranhões, as quais costumam caminhar em direções opostas pelas leis da Física.

A proteção oleofóbica do vidro também pode ter dificultado um resultado desejado pela empresa, uma vez que a adição de tecnologias mais resistentes a arranhões pode aumentar a quantidade de marcas de dedos deixadas no display.

